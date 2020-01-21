На Луганщине провели 23 обыска по делу о подкупе в пользу кандидата в нардепы

В Луганской области 18 января следователи полиции и сотрудники прокуратуры в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 следователи полиции провели 23 обыска.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.

По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям.

Считается, что распространители непосредственно осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 гривен за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

Отметим, что во время выборов в Раду СМИ сообщали, что в городах и районах Луганской области началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в пять килограмм в разных округах написаны имена кандидатов от «команды Шахова» и «Нашего края». Тогда полиция внесла материалы в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 («Подкуп избирателя, участника референдума») Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации в Едином реестре судебных решений, в январе полиция Луганской области получила доступ к документам о деятельности фонда нардепа Сергея Шахова.