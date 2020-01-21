НАБУ подозревает в хищении ₴20 миллионов экс-начальника Одесского морпорта

Детективы Национального бюро расследований Украины (НАБУ) сообщили пяти лицам о подозрении в хищении более 21 млн гривен госпредприятия «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что среди подозреваемых бывший начальник и действующий главный инженер Одесского филиала АМПУ, директор частной компании-победительницы закупки, бывший директор частной компании-арендатора дноуглубительного каравана, а также физическое лицо, приближенное к народному депутату 7-го и 8-го созывов. При этом бывшему руководителю филиала АМПУ и физлицу, приближенному к нардепу, подозрение сообщили заочно, так как их местонахождение неизвестны. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

«В 2015 году подозреваемые в сговоре организовали закупку за счет государственного бюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту таким образом, что победу в ней одержала частная компания. При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана. При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировала один человек», - сообщили в НАБУ.

Сообщается, что в результате стоимость выполненных работ существенно увеличилась. Несмотря на это должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, государственное предприятие АМПУ незаконно переплатило более 21,36 млн грн.

«На сегодня бывшему чиновнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Главному инженеру Одесского филиала ГП "АМПУ" сообщено о подозрении по ч. 2 ст . 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, директору частной компании-победительницы закупки - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины; экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также физическому лицу, приближенной к народному депутату Украины VII и VIII созывов - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что несмотря на то, что местонахождение бывшего начальника Одесского филиала «Администрации морских портов Украины» и особы, приближенной к бывшему народному депутату, на данный момент не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 декабря Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности проводили обыски в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины».