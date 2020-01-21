В Кременчуге задержали врача местной больницы, который развращал детей

В Кременчуге будут судить врача, который демонстрировал свой половой орган детям.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Уточняется, что правоохранители направили в суд обвинительный акт против врача местной больницы, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 мужчина заметил возле одного из домов в Кременчуге двоих детей. Врач сел на скамейку у подъезда приспустил шорты и начал демонстрировать малолетним половые органы. Когда одного из детей позвала мать, мужчина сбежал. Через несколько дней эксгибициониста нашли», - говорится в сообщении.

Напомним, на Виннитчине задержали мужчину, который растлевал свою дочь, снимал порнопродукцию и продавал в интернете.