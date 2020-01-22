В Виннице патрульные остановили «маршрутчика», который был под действием амфетамина и каннабиса

В Виннице патрульные остановили водителя «маршрутки» из-за нарушения правил дорожного движения, позднее выяснилось, что мужчина был под действием амфетамина и каннабиса.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Патрульные остановили «маршрутку», потому что на ней был грязный номерной знак, символы нельзя было определить с расстояния 20 метров. Выяснилось, что 58-летний водитель не прошел предрейсовый медицинский и технический осмотр. У мужчины заметили признаки наркотического опьянения: зрачки глаз не реагировали на свет, а пальцы рук дрожали.

Водителю патрульные предложили проехать в медицинское учреждение для проверки на состояние опьянения. Заключение врача-нарколога показало, что мужчина принял амфетамин и каннабис.

Маршрутное такси эвакуировали на штрафплощадку. Дополнительно инспекторы сообщили о событии перевозчику, готовятся письма в Укртрансбезпасность и городской совет.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные остановили «маршрутчика», который «под кайфом» перевозил людей.