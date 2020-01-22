За бывшего начальника одесской полиции внесли полмиллиона залога – он избавился от ночного домашнего ареста

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин больше не находится под ночным домашним арестом. За него внесли залог в размере 525,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Думская».

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд 17 января. Действие этой меры пресечения продлится до 17 марта 2020 года. После этого суд продлит меру пресечения или изберет другую.

Генерал Головин подал в суд на пенсионное управление МВД с требованием выплатить ему полагаемую компенсацию по увольнению.

Напомним, Головина подозревают в том, что он санкционировал перемещение значительного количества арестованных сигарет с одного частного склада на другой, после чего табачные изделия пропали. В НАБУ сообщили, что экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на ₴50 миллионов и продали.