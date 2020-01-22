В Ровно СБУ задержала сотрудника Госиполнительной службы, который за взятку удалял данные из баз Минюста

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В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды должностное лицо городского отдела Государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что за денежное вознаграждение старший государственный исполнитель способствовал гражданам в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Министерства юстиции Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения от участника исполнительного производства части взятки в размере 18 тысяч гривен за отмену запрета на выезд за границу.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Харькове прокурора задержали на взятке в 3,5 тысячи долларов – обещал подсудимому облегчить наказание

Роман Свиридов

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