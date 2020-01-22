В Польше таможенники пресекли рекордную партию контрабанды краснокнижного угря из Украины

В пункте пропуска Будомеж-Грушев польские таможенники обнаружили в пассажирском автобусе 150 килограммов малька угря европейского, который находится на грани исчезновения.

Об этом сообщает «Zaxid.net» со ссылкой на таможню Польши.

Инцидент произошел 19 января. В автобусе, который въехал в Польшу, таможенники с пограничниками обнаружили коробки, которые не были задекларированы для осмотра.

Как выяснилось при осмотре, в картонных коробках находилось в общей сложности 50 пластиковых контейнеров, в которых перевозили молодняк европейского угря, который находится под охраной в соответствии с Вашингтонской конвенцией CITES. Перевозимый груз весил 150 кг. При этом стоимость одного килограмма европейского угря на черном рынке составляет 2,5 тыс. евро, сообщают таможенники.

Один из пассажиров автобуса, 40-летний гражданин Украины, признался, что товар его, однако разрешения легально перевозить угорь через границу он не имел. К концу судебного разбирательства угри будут находиться в специализированном центре, который обеспечит необходимые для них условия.

Таможенники отмечают, что контрабанда такой крупной партии защищенного европейского угря является рекордной для Польши. Речной угорь достигает берегов Европы морскими течениями с Саргассового моря — единственного места в мире, где они размножаются. Его ловят в Португалии, Испании и Франции как для кулинарных нужд, так и для целей повторного распространения по всему Евросоюзу.

В Украине речной угорь встречается в Днепре, Днестре и на Шацких озерах.

Европейский угорь, как вид, которому грозит вымирание, находится под охраной с июня 2007 года согласно CITES. Его популяция уменьшилась более чем на 90% с 1970-х годов. Речной угорь занесен в Красную книгу Украины в 2008 году.

Экспорт или импорт европейского угря в ЕС невозможен, поскольку документы CITES для этого не выдаются. За нарушение этих норм в Польше наказывают лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет, крупным штрафом и конфискацией экземпляров.

Дальнейшее производство по этому делу проводят Подкарпатская таможня и налоговая служба в Перемышле.

Напомним, ранее в Словакии арестовали украинцев за контрабанду янтаря на полмиллиона евро.