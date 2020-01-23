В Херсоне ночью сожгли офис партии Шария

В Херсоне в ночь на 23 января горел офис политической партии Шария.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Херсонской области.

Сообщение о том, что по улице Небесной сотни на первом этаже пятиэтажного дома горит офисное помещение поступило спасателям в 23:45.

В 00:10 пожар локализован, в 00:30 ликвидирован. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. При пожаротушении пожарные эвакуировали пятерых жильцов дома. Погибших и пострадавших нет.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции области уточнили, что в ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

С места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 194 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, как мэр Николаева отчитался перед скандальным блогером Шарием о ремонте Соборной площади и ликвидации свалок.