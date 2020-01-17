Мэр Николаева отчитался перед скандальным блогером Шарием о ремонте Соборной площади и ликвидации свалок

Мэр Николаева Александр Сенкевич 17 января опубликовал видеообращение к блогеру и пропагандисту Анатолию Шарию. В нем он рассказал о ходе работ на Соборной площади.

Видео Сенкевич опубликовал на своей странице в Facebook.

«Ответил на вопрос блогера Анатолия Шария, который уже второй выпуск своей программы посвящает Николаеву. Очень лестно, что человек, который еще вчера занимался критикой Президента, сегодня занимается вопросами николаевских свалок… А вообще, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приглашаю господина Шария в наш город», - написал Сенкевич.

Напомним, что Шарий в 2012 году сбежал из Украины из-за возможного уголовного преследования. Также Шария обвиняли в том, что он является сторонником России. К примеру, экс-президент Петр Порошенко назвал Шария «кремлевским ублюдком».

Как известно, во вторник, 14 января, в департамент ЖКХ Николаевского городского совета пришли сотрудники СБУ с постановлением на обыск в рамках расследования уголовного производства о возможных нарушениях при реконструкции Соборной площади. По словам Александра Сенкевича, обыски в Департаменте ЖКХ по поводу реконструкции Соборной площади проводились в том числе и из-за публикации блогера Анатолия Шария.