СБУ пришла с обысками в департамент ЖКХ Николаевской мэрии из-за реконструкции Соборной площади

Во вторник, 14 января, в департамент ЖКХ Николаевского городского совета пришли сотрудники СБУ с постановлением на обыск.

Об этом сообщается на странице ДЖКХ в Facebook.

«Правоохранителей интересуют все материалы, касающиеся реконструкции Соборной площади. Сейчас осуществляется изъятие оригиналов всех документов - договоров, проектов, дополнительных соглашений и тому подобное», - говорится в сообщении.

12:21 Мэр Александр Сенкевич на своей странице в Facebook сообщил, что дело по Соборной площади внесено в ЕРДР по факту обращений в сети Интернет.

«Городская власть работает открыто и прозрачно, поэтому предоставляет правоохранителям все необходимые документы, касающиеся дела. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться, потому идем навстречу следствию, чтобы успокоить опасения заявителей. Надеюсь на объективное расследование со стороны правоохранителей», - добавил он.

12:06 Отмечается, что департамент ЖКХ открыт для сотрудничества со следствием и предоставляет всю информацию, необходимую для расследования.

«Последнее (расследование, - ПН), надеемся, будет беспристрастным и профессиональным», - подытожили в департаменте.

Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.