СБУ пришла с обысками в департамент ЖКХ Николаевской мэрии из-за реконструкции Соборной площади

Во вторник, 14 января, в департамент ЖКХ Николаевского городского совета пришли сотрудники СБУ с постановлением на обыск.
Об этом сообщается на странице ДЖКХ в Facebook.
«Правоохранителей интересуют все материалы, касающиеся реконструкции Соборной площади. Сейчас осуществляется изъятие оригиналов всех документов - договоров, проектов, дополнительных соглашений и тому подобное», - говорится в сообщении.
12:21 Мэр Александр Сенкевич на своей странице в Facebook сообщил, что дело по Соборной площади внесено в ЕРДР по факту обращений в сети Интернет.
«Городская власть работает открыто и прозрачно, поэтому предоставляет правоохранителям все необходимые документы, касающиеся дела. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться, потому идем навстречу следствию, чтобы успокоить опасения заявителей. Надеюсь на объективное расследование со стороны правоохранителей», - добавил он.
12:06 Отмечается, что департамент ЖКХ открыт для сотрудничества со следствием и предоставляет всю информацию, необходимую для расследования.
«Последнее (расследование, - ПН), надеемся, будет беспристрастным и профессиональным», - подытожили в департаменте.
Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.
При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.
Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.
10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.
А уже 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.
17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.
2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.
В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.
В Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В свою очередь, в ДЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа по проверке Соборной площади.
В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич и директор фирмы-подрядчика Марина Лозовенко возмущены жалобами активистов, из-за которых ГАСК постоянно проверяет ход строительных работ на Соборной площади.
Как известно 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади. Позже в департаменте ЖКХ призвали николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее. Уже 14 сентября на Соборной площади Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.
12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов. Также стоит отметить, что Новый год-2020 в Николаеве праздновали на Соборной площади.
В частности, ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось.
Отметим, что дело по возможному хищению средств на Соборной площади Николаева передали для расследования детективам НАБУ.
Также добавим, что стоимость реконструкции Соборной площади увеличилась с 97 миллионов гривен до 105.