Работают за свой счет, с фонтанами возможно не успеют: В Николаеве подрядчик заявил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить

В четверг, 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве показал рабочий процесс, а также рассказал о том, что уже сделано и с какими проблемами успели столкнуться в ходе строительных работ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления технадзора департамента ЖКХ Татьяна Гордиенко провела небольшую экскурсию по строительному объекту, в ходе которой показала, где нашли пушечное ядро, и отметила, что данное место планируют застеклить. Также она показала котлованы под чаши будущих пешеходных фонтанов - один фонтан будет 15х15 м2, второй — 12х10 м2. В некоторых местах из песка торчат коммуникационные трубы и трубы водопровода, которые потом спрячут в специальных люках.

Стоит отметить, что во время экскурсии работа не останавливалась - рабочие укладывали гранитную плитку и подготавливали остальную территорию для ее мощения, тракторы перевозили песок и щебень.

Евгений Карпов Мастер участка от фирмы «Пик-строй» Евгений Карпов сообщил, что пока работают в одну смену с 8:00 до 17:00. Всего на стройке находиться 23 человека.

— На данный момент сделано устройство дорожного покрытия – 5 тысяч квадратных метра, уложено гранитной плитки – 270 квадратных метров, подстилающие слоя – 3 тысячи квадратных метров, уложено мембраны – 800 квадратных метров. От общей площади, которую необходимо отработать, это 25-27%, - сообщил мастер участка.

В частности он рассказал технологию мощения плитка: сначала делают дорожное прорытие, потом идет щебеночное основание, за ней геотекстильная сетка, песок, геомембраны, металлический каркас, бетон, гарцовка и только после этого укладывается сама гранитная плитка.

Котлован под один из будущих фонтанов

На уточняющий вопрос о том, насколько прочная данная плитка и не развалиться ли она спустя какое-то время, Евгений Карпов ответил отрицательно.

— Плитка привозная, она никогда в жизни не просядет. У нас гарантия 10 лет, - отметил сотрудник фирмы.

Помимо этого, мастер участка отметил, что одной из сложностью, с которой уже успели столкнуться рабочие, это найденные артефакты – «периодически где-то с чем-то сталкиваемся, а так все идет по графику, согласно проекту».

На уточняющий вопрос будут ли корректировать проект из-за найденных артефактов, которые хотят застеклить, Евгений Карпов сообщил, что это не его профиль, и он не знает, как поступит проектант. При этом он добавил, что когда в Одессе при реконструкции Приморского бульвара нашли древнегреческие артефакты, которые потом поместили в саркофаг, то работы остановились на 1 месяц.

Что касается финансирования, то Евгений Карпов сообщил, что насколько ему известно, деньги которые выделяли ранее, уже использовали и без должного финансирования работы придется остановить.

— Я так понимаю, нет финансирования и в нужных объемах, материалы не заходят. Мы уже останавливаемся, - отметил он.

Также он напомнил, что согласно договору работы рассчитаны на 7 месяцев, однако фирма пообещала, что успеет сделать реконструкцию до 9 сентября. Также он подтвердил, что до Дня города могут не успеть с фонтанами, так как на них нет денег.

— Возможно (не успеем, - ПН). Почему? Объясняю. Оборудование идет с Италии, на изготовление и доставку уйдет около полтора месяца. А без оплаты там никто ничего делать не будет. Работы полностью остановятся (в случае отсутствия полного финансирования, - ПН), - отметил сотрудник фирмы, добавив, что на данный момент фирма работает за свой счет.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.