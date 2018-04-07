Сенкевич заявил, что летом запустят фонтан в «Сердце города» - отвечать за его обещание будут вице-мэр и департамент ЖКХ

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что фонтан в парке «Сердце города» заработает летом этого года.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами 6 апреля.

Также он коснулся и темы реконструкции Соборной площади – этот проект, как считает Сенкевич, нужно завершить к 2019 году, когда Николаеву будет 230 лет.

- Вопрос по фонтану был решен еще в прошлом году, к сожалению, там были затяжки, там нужно было корректировать проект. Он был откорректирован той организацией. Они приезжали, изучили, что там было уже установлено, что дополнительно нужно установить. Я очень надеюсь, что мы закончим перераспределение в депутатский корпус денег, которые мы сможем выделить. И летом уже, не осенью, под Новый Год, а летом фонтан уже будет работать.

- Что касается площади (Соборной), я остаюсь на позиции того, что в этом году нужно начать эту работу, я не уверен, что мы сможем закончить ее в этом году. Но это нужно будет обязательно сделать, потому что городу в 2019 году исполняется 230 лет, нужен какой-то подарок для горожан сделать. Я считаю, что центральная площадь – это лучший подарок для города, - сказал Сенкевич.

По его словам, за запуск фонтана и реконструкцию площади будут отвечать «департамент ЖКХ и вице-мэр, который курирует этот вопрос».

- Я думаю, что сейчас со всем депутатским корпусом совместно разберемся и, надеюсь, что перестанем вести «терки» какие-то, непонятное общение и выделим какие-то стратегические, какие-то оперативные задачи, выделим для этого средства, и город будет счастлив, - полагает Сенкевич.

Напомним, что аналогичное обещание о запуске фонтана Сенкевич дал в 2017 году. В 2016 году Сенкевич поручил рассмотреть возможность завершить строительство фонтана в «Сердце города». В августе 2017 года на обустройство фонтана в николаевском «Сердце города» направили 4 миллиона гривен. Реконструкция сквера «Сердце города» проходила в 2012-2013 годах, с тех пор фонтан так и не запустили.