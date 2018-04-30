«Если будет политическая воля, процесс можно ускорить», - главный архитектор Николаева о реконструкции площади Соборной

Андрей Цымбал Реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году. Для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказал главный архитектор города Андрей Цымбал.

- Деньги на этот год не были выделены. Сейчас идет перераспределения бюджета, и если будет политическая воля, процесс можно ускорить, - отметил он.

При этом Цымбал напомнил, что в прошлом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади.

- У нас фактически все подготовлено для того, чтобы провести переговорную процедуру. Возможно, имеет смысл еще раз на градосовете с представителями общественных организаций обсудить, дополнить чем-то проект победителя из других проектов интересными решениями, получить качественный рабочий проект и реализовать его, - сказал архитектор.

- Площадь городу нужна, потому что в Николаеве нет общественного пространства, где хотя бы могло собраться 10 тысяч человек, - считает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что хочет из Соборной сделать сплошную пешеходную улицу, подняв центральную аллею до уровня бордюров.