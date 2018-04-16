«Николаев заслуживает»: Мэр Сенкевич к 230-летию города пообещал провести реконструкцию Соборной площади

Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует к 230-летию города представить горожанам новую реконструированную Соборную площадь.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, 14 апреля.

Так, мэр сообщил, что хочет из Соборной сделать сплошную пешеходную улицу:

Александр Сенкевич - Пока она является дорогой с двумя тротуарами. Нужно по центру проложить дождевой коллектор и поднять пешеходную часть до уровня бордюра, чтобы сделать Соборную одной пешеходной улицей. Это позволит нам сделать лежачих полицейских, чтобы машины которые ездят перпендикулярно Соборной принудительно тормозили, - поделился своими планами Сенкевич.

Кроме этого, он по примеру других стран и городов, хочет поставить по центру «скамейки, спинка к спинке», а также планирует решить проблему с тем, нет прохода между зданиями и летними кафе.

В частности, он отметил, что за его отсутствие для модернизации в этой отрасли ничего не делалось, так как сам проект реконструкции площади пока что не готов.

- Николаев заслуживает, чтобы к 230-летию, а именно к сентябрю 2019 года, город получил новую Соборную площадь... Думаю, у нас денег достаточно в бюджете, а если их не хватает, мы можем одолжить, прокредитоваться, но мы должны привести центральную площадь в порядок, чтобы она отвечала сегодняшним вызовам города и была в приличном виде, - отметил Сенкевич.

Напомним, что 11 октября 2017 года, главный архитектор Николаева Анна Палеха и менеджер «Агентства развития Николаева» презентовали результаты архитектурного конкурса на реконструкцию Соборной площади и части Флотского бульвара: из 18 предложенных проектов жюри выбрало четыре лучших, один из которых должен будет быть реализован в жизни.