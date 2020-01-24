В Николаеве приговорили к 9 годам тюрьмы наркомана, который жестоко зарезал 93-летнюю соседку

Обвиняемый в момент задержания В Николаеве суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, который зарезал пожилую женщину.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 23 ноября 2018 года в одной из квартир дома по улице 3-я Слободская нашли тело 93-летней женщины с ножевыми ранениями в области шеи. На следующий день полиция задержала предполагаемого убийцу пенсионерки – он тогда говорил, что убил из-за денег, которых ему не хватало на дозу.

Согласно материалам следствия, обвиняемый пришел к женщине, чтобы одолжить денег. Она одолжила ему две тысячи гривен, но у них во время общения возник конфликт, в ходе которого мужчина решил убить старушку.

Он достал из кармана куртки канцелярский нож и несколько раз ударил ее лезвием по шее. Женщина пыталась руками остановить кровотечение, поэтому после этого он еще несколько раз ударил ее ножом в область шеи. Убедившись в ее смерти, обвиняемый сбежал с места преступления.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину в преступлении. Он рассказал, что когда женщина одолжила ему денег, то уже собирался уходить, но она попросила его утеплить дверь на балкон. По его словам, когда он нарезал поролон, то порезал линолеум – женщина увидела это и якобы начала оскорблять его и его семью, а когда он повернулся к ней лицом, то толкнула и плюнула в лицо. После этого он ударил ее канцелярским ножом в шею. После этого женщина упала на кресло и пыталась остановить кровь – далее он еще два-три раза ударил ее лезвием по шее.

Кроме этого преступления, обвиняемого также судили за кражу телефона, которую он совершил летом того же года.

Отметим, что у обвиняемого до этого момента были три судимости, связанные с наркопреступлениями. Также он состоял на учете в медиков из-за легкой умственной отсталости и расстройств психики, вызванных комбинированным приемом каннабиноидов и опиатов.

Суд признал обвиняемого Александра Вдовиченко виновным в совершении кражи и умышленном убийстве, назначив итоговое наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Напомним, как в Киеве мужчина пригласил к себе домой на свидание девушку и показывал ее тело убитой старушки.