Суд отпустил под домашний арест Инну Грищенко, фигурирующую в деле об убийстве Шеремета

Участнице АТО Инне Грищенко, позывной «Пума», задержанной по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом сообщает адвокат Грищенко Елена Помазановская в Facebook.

«Резолютивная часть решения суда: «Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест», - написала адвокат

Решение вынес Апелляционный суд Киева 23 января.

Отметим, Пума - жена атошника Владислава Грищенко (Бучи), которого подозревают в организации покушения на предпринимателя в Ива-Франковской области. Обоих одно время активно привязывали к делу Шеремета, а записи разговоров Бучи и Пумы заняли немалое место в фонотеке, представленной на брифинге по делу Шеремета руководством МВД. Однако ни Пуме, ни Буче к настоящему времени никаких подозрений по делу Шеремета не вручено. И в официально озвученных материалах дела они отсутствуют как таковые.

То есть, они проходят не по делу Шеремета, а по совершенно другому преступлению - по Ивано-Франковску. Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове. И именно в рамках этого дела Пуме суд и изменил меру пресечения, отправив ее под домашний арест.

Напомним, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.

12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.