Одесскому студенту грозит пять лет тюрьмы за то, что он продавал компьютерный вирус для майнинга криптовалюты

В Одессе 20-летний студент подозревается в продаже вируса, который позволяет майнить криптовалюту на чужих компьютерах.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

Будучи участником хакерских форумов, студент купил вредоносное программное обеспечение и модифицировал его. Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он сбывал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах.

Полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику. Начато уголовное производство по статье 361-1 («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее киберполиция задержала в Николаеве хакера, который улучшал компьютерные вирусы и продавал их.