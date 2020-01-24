На Ровенщине полиция задержала главу сельсовета на незаконной перевозке трех мешков с янтарем

В Дубровицком районе Ровенской области полицейские разоблачили главу сельсовета на незаконной перевозке 30 килограммов янтаря.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Ровенской области.

Автомобиль «Renault Trafic» полицейские остановили вблизи села Великий Житин в Ровенском районе. По результатам поверхностной проверки в салоне микроавтобуса было обнаружено три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ровенского районного отделения.

Ориентировочная стоимость изъятого «солнечного» камня составляет 30 тысяч долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины («Незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря»), изъятый янтарь направляться на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщения жителю Дубровиччины о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за незаконную добычу янтаря.