Президент Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за незаконную добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №2240 на сайте Верховной рады.

Инициатором законопроекта, который был направлен на ужесточения наказания за незаконнуб добычу янтаря, является Кабинет министров Украины.

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Также вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Согласно документу, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести необлагаемых налогом минимумов доходов за один гектар земли.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский во время совещания с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Законопроект, разработанный Кабмином, был зарегистрирован в Верховной Раде 8 октября.