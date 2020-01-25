На Закарпатье СБУ задержала руководителя облавтодора на взятке в ₴325 тысяч за «продажу» должности в филиале госпредприятия

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили коррупционный механизм назначений на руководящие должности в структурах ГП «Закарпатский облавтодор», в котором был задействован сотрудник СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководитель областного филиала госпредприятия вместе с сообщником требовали почти 400 тысяч гривен от руководителя одного из дочерних предприятий за то, чтобы остаться на должности. Сотрудники СБ Украины задержали двух фигурантов дела в Мукачево в кафе во время получения второй части взятки в размере 325 тысяч гривен.

Главное управление внутренней безопасности СБУ проверяет другие факты вымогательства и получения неправомерного вознаграждения участниками группировки, которые по оперативной информации имели системный характер. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Как пишет «Mukachevo.net», задержанным оказался Роман Логойда, заместитель директора облавтодора, а сейчас исполняет обязанности руководителя.

Напомним, как ранее СБУ задержала двух мужчин, которые «продавали» должность начальника колонии за $20 тысяч.