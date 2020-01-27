В Николаеве остановили грузовик, в котором было 15 тонн спирта и оборудование для подпольного цеха

В Николаеве сотрудники налоговой милиции, СБУ и патрульные 25 января остановили грузовик, в котором незаконно перевозили спирт.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

В грузовом автомобиле обнаружили и изъяли 66 пластиковых емкостей (объемом 220 литров каждая), в которых находилось около 15 тонн «жидкости прозрачного цвета с характерным запахом спирта» ориентировочной стоимостью 2,5 миллиона гривен.

«Кроме того, в автомобиле обнаружили оборудование для перелива и смешивания спиртосодержащих смесей: шланги, пустые пластиковые емкости, помпу, которые использовались и транспортировались для подпольного изготовления фальсифицированных алкогольных напитков (в условиях так называемого цеха). Также изъят как орудие преступления грузовой автомобиль ориентировочной стоимостью 300 тысяч гривен, на котором незаконно транспортировали подакцизные товары», - сообщили в ГФС.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»), процессуальное руководство осуществляет прокуратура Николаевской области. На данное время решается вопрос о проведении экспертиз и наложении ареста. Устанавливается канал незаконного ввоза спирта на территорию Николаевской области.

Напомним, что год назад в Николаеве закрыли подпольных цех, где разливали контрафактный алкоголь.