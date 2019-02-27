«Вода из-под крана, спирт и красители», - в Николаеве закрыли подпольных цех, где разливали контрафактный алкоголь

В Николаеве ликвидировали подпольный цех по производству алкогольного фальсификата и изъяли подакцизных товаров на сумму почти 6,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Операцию провели сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области. В рамках проведения операций «Акциз-2019» и «Рубеж», расследования уголовного производства установили, что в одном из промышленных помещений функционирует подпольный цех. В нем с помощью специального оборудования незаконно, кустарно изготавливают спиртосодержащую жидкость прозрачного и коричневого цвета. Для этого смешивали техническую воду из подведенного водопровода со спиртом неизвестного происхождения и качества, ароматизаторами и красителями.

Готовую продукцию разливали в пластиковые бутылки объемом 0,5, 5 и 6 литров, стеклянную тару известных украинских брендов, которую хранили с целью дальнейшего сбыта в боксах на территории местных гаражных кооперативов и других складских помещениях. Также незаконно хранились табачные изделия, в т.ч. ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля.

По результатам обысков из незаконного оборота изъяли и передали на ответственное хранение свыше 13,5 тысяч литров спирта, более 3,9 тысячи литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в пластиковую и стеклянную тару с поддельными акцизными марками, а также свыше 24,2 тысячи пачек сигарет, часть из которых была с фальсифицированными марками акцизного налога Украины, а другая часть – иностранного производства. Кроме того, изъяли 40,4 тысячи гривен наличными, полученные от реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий, мобильные телефоны, планшеты, флеш-накопители, черновые записи и автомобили, на которых развозили товар.

Напомним, что ранее жителя Николаева осудили за подделку акцизных марок и производство «паленого» алкоголя.