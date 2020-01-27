Организатор нападения на Гандзюк изменил внешность, чтобы скрываться от следствия – опубликовано фото задержания

Правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина. По словам полицейских, Левин изменил внешность.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

- Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев, - сообщила полиция на брифинге в Болгарии.

Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта – местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.

Напомним, что Левина, который больше года скрывался от украинских правоохранителей, задержали в болгарском городе Бургас 24 января на 24 часа. 25 января время задержания Левину продлили еще на 72 часа. Следовательно, завтра, 28 января, ему должны избрать меру пресечения.

Ранее Алексея Левина осудили в Николаеве за организацию заказных убийств – в 2014 году его и его отца, Алексея Москаленко (старшего) приговорили к 12 годам лишения свободы. Позже, как и организатора группировки Владимира Шпинду, апелляционный суд Николаевской области выпустил Алексея Левина (Москаленко) по так называемому «закону Савченко».