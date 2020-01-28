На Николаевщине будут судить реставраторов надгробий, которые осквернили 50 могил

В Николаевской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух предпринимателей, которые с августа по октябрь 2019 года надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемые являются частными предпринимателями, которые предоставляют услуги по реставрации памятников. Вступив в преступный сговор, с целью дальнейшего сбыта похищенного имущества они украли ограждения с почти 50 могил. В дальнейшем похищенное они перевозили в другой район и продали в одном из пунктов приема металлолома.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой»). Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, что ранее жителю Киевщины вручили подозрение за осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области.