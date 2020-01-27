На Сумщине в поезде «Киев-Москва» пограничники обнаружили тайник с украинскими загранпасрпортами

В пункте контроля «Конотоп» вечером 26 января украинские пограничники и таможенники в поезде «Киев-Москва» обнаружили большой схрон, в котором были спрятаны различные украшения, монеты и 22 загранпаспорта гражданина Украины.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

«Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов в конструктивных полостях купе правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет», - сказано в сообщении.

Обнаруженный товар и документы были изъяты сотрудниками компетентных органов. Продолжается экспертиза относительно выявленных предметов и мероприятия по установлению их владельца.

Таким образом, правоохранители предотвратили транспортировку паспортов на территорию РФ.

Напомним, в Польше таможенники пресекли рекордную партию контрабанды краснокнижного угря из Украины.