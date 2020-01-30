Портнов опубликовал аудио, как сотрудник СБУ консультировал подозреваемого в убийстве Шеремета

Экс-глава Администрации Президента времен Виктора Януковича и юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись, в которой якобы один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Владислав Грищенко «Буча» получает консультации по поводу этого дела от сотрудника СБУ.
Соответствующую запись Портнов опубликовал на своем канале в YouTube.
По словам Портнова, подозреваемый Грищенко беседовал по телефону с консультантом-экспертом по оперативным делам 1-го отдела 4-го управления департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко. Судя по всему, неоднократно судимый «Буча» звонил сотруднику спецслужбы из СИЗО.
«Уверен, что этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств. А пока информирую, что в период трагедии с Шереметом, с сегодняшними подозреваемыми в его убийстве на постоянной основе контактировали также больше десяти других сотрудников СБУ.
Мы требуем немедленно задержать сотрудника ДКР СБУ Андрея Омельченко и начать большое расследование преступной деятельности сотрудников СБУ времён Грицака-Порошенко, стоявшей за организацией насилия и расправы над украинскими гражданами», – прокомментировал запись Портнов.
Представляем вашему вниманию расшифровку этого разговора:
Омельченко: Что происходит?
Грищенко: Я не знаю вообще.
О: Люди сомневаются, что Ваня застрелился сам у родителей дома.
Г: Слушай, выслушай меня. Ваня застрелился, потом после этого хватают Инну (Инна Грищенко) и нас начинают крутить к делу Шеремета. Понял?
О: Ты с какими-то материалами дела знакомился или адвокат?
Г: Да.
О: А у них, что-то они нашли, у них есть материал?
Г: На Инну нет.
О: А на тебя?
Г: Нет. На Ваню.
О: Что на Ваню есть.
Г: Что Ваня арендовал машину с трекером и телефон у него был включен, и он туда ездил.
О: А есть какие-то привязки, материал который мог быть найден на одежде или где-то в каком-то месте где ты мог его хранить? Знаешь, там волосина Инына есть, вот эту ху*ню чешут…
Г: Вот это и мне чешут.
О: Короче, ни на что не ведись, ничего не подписуй, бл*дь.
Г: Я понял. Я был по делу заказного убийства проходил. Так?
О: Конечно. Я помню.
Г: Смотри. Делали видео, аудио, записывали всего его переговоры, я был на «двойке». Они как-о то дело могут похерить?
О: Ну, эти материалы дела сданы в архив, если это дело… Но его можно поднять
Г: Дело в суде.
О: Все равно никуда не пропало. Короче в суде, да?
Г: Да.
О: Все эти материалы можно затребовать. Это все может сделать адвокат.
Г: Все. Я тебя услышал.
О: Кроме всего, ты не просто сбежал с бригады. Тебя же, наверное, командир отпускал, были какие-то договоренности.
Г: Контрразведка.
О: Ну, там подписи какие-то были, что такого-то такого-то рапорт на выезд?
Г: Не знаю.
О: Надо подымать все это.
Г: Это все было.
О: Знаешь, кого нужно найти? Тех оперов, которые тогда с тобой работали по этому, по реализации, чтобы они дали показания свои, что да, они тебя инструктировали, что на тебя надевали технику, что ты сотрудничал со следствием. Что это такую ху*йню парят. Ты с Инной говоришь? Есть возможность?
Г: Нет, ее держат на КПЗ.
О: А, на ИТТ? Да?
Г: Да.
О: Но ее же переведут на Лукьяновку?
Г: Не знаю.
О: А тебя?
Г: Держат здесь.
О: Я тебя понял. Там, короче, всех, кого не попадя обшмонали, у всех были обыска, даже к тому хлопцу, что в Курахово я его встречал, в Полтавский военком, к которому Инна заезжали, даже к нему домой припиз*или с обыском.
Г: Да. И х*й, что находишь.
О: Никто там ничего не прессует, не поддавайся вообще на эту х*йню. Я не я и хата не моя. А чего под заставу не выпускают?
Г: Потому что они поставили нам там «значков», там 115-я, 5-я, 6-й, 12-й пункт. Там наставили, е*ть его в рот. Понял? Ни аудио, ни видео, ни…
О: А свидетели?
Г: Ничего нету.
О: Ни орудия преступления, ни места хранения, ничего нету?
Г: Ну, бл*дь, ну, ничего нету.
О: Удав сказал, что Ваня застрелился с помпы, но откуда там вынутая гильза валялась. Если будешь в Киеве набери. Я узнаю, может, через Удава или кого-то, если Инну привезут на СИЗО, там я поищу телефоны. Короче, надо поднимать там, этих самых, активистов, блин, ветеранов…
Г: Так уже поднимаем.
О: Так бузить, чтобы журналисты эту фигню не снимали постоянно с контроля. Чтобы она была у всех на ушах. Если что – на связи.
Напомним, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.
12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.
По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.
Как известно, Владисла Грищенко был осужден за различные преступления пять раз:
- в июле 1995 года его приговорили к 4,5 годам заключения и конфискации имущества за кражу;
- в декабре 1998 года - к 5 годам за мошенничество и вымогательство;
- в октябре 2003 года он получил 7 лет за хулиганство и избиение;
- в мае 2004-го "Буче" добавили 7 лет за грабеж. В начале 2009 года он вышел за условно досрочным освобождением - на свободе он оказался раньше на 1 год 1 месяц 25 дней;
- в мае 2011-го его приговорили к 4 годам тюрьмы за кражу. В декабре 2013 года, в разгар Революции достоинства, он условно-досрочно вышел на свободу.