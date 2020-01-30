Рябошапка заявил, что для передачи дела Шеремета в суд недостаточно доказательств

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства.

Об этом заявил Генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью «Интерфакс-Украина».

- Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно, - сказал Рябошапка.

Он также обратил внимание, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

- Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний, - подчеркнул Рябошапка.

При этом процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

Генпрокурор подчеркнул, что задача прокуратуры продвигаться дальше по этому делу, чтобы установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому это было выгодно, кто все это заказал, «без этого расследование будет неполноценным».

Напомним, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.

12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.