Жительнице Николаевщины дали 10 суток ареста за оскорбление своей матери

Очаковский горрайонный суд избрал наказание в виде десятидневного ареста для местной жительницы, которая оскорбляла свою мать нецензурной лексикой.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно админпротоколу, 16 января в 02:20 гражданка Ф., которая в течение года привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 КУоАП («Совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы»), по месту жительства, в квартире по улице Строителей, 29/3, выражалась нецензурной бранью в отношении своей матери. В результате этого мог быть нанесен вред психическому здоровью последней.

Исследовав материалы дела, судья пришел к выводу, что своими противоправными действиями гражданка Ф. совершившила правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 173-2 КУоАП, а именно - совершение домашнего насилия, то есть совершение действий психологического характера, вследствие чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

Гражданка Ф. признали виновной в совершении правонарушения и наложили на нее административное взыскание в виде административного ареста сроком на десять суток. Также с нее взыскали в пользу государства судебный сбор в размере 420,4 гривен.

Напомним, что в 2019 году на Николаевщине зафиксировали почти 3 тысячи случаев домашнего насилия.