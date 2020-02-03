«Незаконно допустили в камеру двух заключенных, которые его избили»: В Одесском СИЗО из-за действий администрации погиб арестант

Следователями терруправления Государственного бюро расследований города Николаева расследуют возможное злоупотребление служебным положением работниками Одесского СИЗО, в котором погиб заключенный.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где тот скончался», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

В марте 2019 следователи ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тыс. долларов от заключенного за досрочное освобождение и непопомещение его в карцер. На время досудебного расследования этого уголовного производства сотрудник СИЗО неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

В другом уголовном производстве о злоупотреблении властью следователи предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.

Сейчас проводится следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к совершению преступления.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области.

Отметим, ранее глава Минюста с внезапной проверкой посетил Одесское СИЗО.

Напомним, что 17 августа 2017 года рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Одесского СИЗО Алену Порошенко.

На судебном заседании по делу об убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко выяснилось, что обвиняемый Василий Чемериз пытался покончить с собой. Также Чемериз заявил, что заказчиками убийства сотрудницы Одесского СИЗО якобы являются офицер этого изолятора и заключенный. Суд приговорил его к пожизненному сроку.