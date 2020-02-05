На Закарпатье НАБУ и полиция задержали главу райсуда на взятке в 15 тысяч гривен

Детективы НАБУ совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции 5 февраля разоблачили главу одного из районных судей Закарпатья на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины

Как установило следствие, судья требовал и получил 15 тысяч гривенн от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2020 года.

Местный сайт «Перший» сообщает, что речь идет о главе Межгорного районного суда Антоне Гайдуре.

Согласно декларации за 2018 год, судья и его семья владеют в Межгорье двумя квартирами на 141 и 70 квадратных метра, жилим домом на 36,08 квадрата, несколькими земельными участками. Судья также имеет два автомобиля: «ВАЗ-21099» 2005 и «Hyundai Tucson» 2007 года выпуска.

В 2018 году он заработал 434 тысячи 266 гривен (в среднем 36 тысяч 189 гривен в месяц) и 56 тысяч 708 гривен пенсии (в среднем 4725 гривен в месяц).

На счету в банке глава райсуда хранил 150 тысяч гривен.

Напомним, как львовского судью Луку Криля снова задержали на взятке – по другому делу его уже судят за получение неправомерной выгоды.