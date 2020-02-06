СБУ задержала сотрудника «Харьковских тепловых сетей», вымогавшего 55 тысяч за документы на индивидуальное отопление

СБУ задержала за получение взятки служащего городского коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемый вместе с коллегами из коммунального предприятия и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей. Взятки требовали за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установки индивидуального отопления.

Злоумышленник требовал 55 тысяч гривен с владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление. Взяточника задержали в его рабочем кабинете во время получения первого «транша» в размере 20 тысяч гривен. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц, возможно причастных к противоправной сделке.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд замначальника райотдела полиции, которого задержали за вымогательство ₴12 тысяч.