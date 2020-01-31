В Николаеве отдали под суд замначальника райотдела полиции, которого задержали за вымогательство ₴12 тысяч

Военная прокуратура Николаевского гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, который обвиняется в получении взятки.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона.

Как известно, заместителя начальника Ингульского отдела полиции по общественной безопасности, подполковника Илью Сапожкова следователи Госбюро расследований и сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали по подозрению в вымогательстве взятки с предпринимателя 7 августа 2019 года.

По данным следствия, замначальника отдела полиции 20 мая в своем кабинете сообщил предпринимателю, что знает о том, что в его кафе по улице Космонавтов продают спиртные напитки без лицензии, но отметил, что избежать административной ответственности за нарушение можно заплатив взятку. Сумму неправомерной выгоды он не назвал. Собеседник полицейского в свою очередь обратился с заявлением о вымогательстве денег. Отметим что ранее в суде он говорил, что деньги якобы планировал потратить на ремонт служебной «Toyota Prius».

Обвинение в отношении замначальника полиции квалифицировали как часть 3 статьи 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как 3 мая 2017 года на взятке задержали заместителя начальника Корабельного отдела полиции майора Евгения Лисничука и участкового этого же отдела полиции капитана Виталия Тимофеева. Отмечалось, что капитан Тимофеев брал взятку для майора Лисничука. Речь шла о 1,5 тысячах гривен, которые Лисничук получил от местного предпринимателя, торгующего водочными изделиями. Эта сумма была ежемесячной «платой» за не привлечение к ответственности.

Еще во время избрания меры пересечения Тимофеев признал свою вину. А майор Лисничук тогда уверял, что не требовал деньги и предполагал, что участковый Тимофеев прикрывался его именем. Майор подтверждает, что к нему в 2016 году приходила жаловаться предприниматель, но она его предложение написать заявление проигнорировала.

В июле 2019 года суд оправдал замначальника сектора превенции Корабельного отдела полиции Евгения Лисничука по обвинению в вымогательстве взятки, а вот его подчиненного участкового Виталия Тимофеева за это преступление наказали штрафом в 17 тысяч гривен.