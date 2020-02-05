На Харьковский бронетанковый завод поставляли сломанные детали к танкам, которые выдавали за новое оборудование

Контрразведка СБУ блокировала поставки неисправных агрегатов на «Харьковский бронетанковый завод», который занимается ремонтом и обслуживанием военной техники для нужд украинской армии.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области поставила на завод трансмиссии для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта, государство должно заплатить за агрегаты почти 2,5 миллиона гривен.

В то же время, по выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поставленные запасные части являются технически неисправными. Вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли «косметический ремонт» танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.

В рамках открытого уголовного производства провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилище фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. Изъяты контрафактные запчасти для бронетехники для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас директору коммерческого предприятия сообщили о подозрении в покушении на присвоение имущества. Выполнение контракта приостановлено, перечисление государственных средств не произошло.

Напомним, что ранее бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который подозревается в махинациях в «Укроборонпроме», вышел из СИЗО после того, как за него внесли 10 миллионов гривен залога.