Гладковский после внесения залога вышел из СИЗО - ему надели электронный браслет

Подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Я буду защищать свою честь и достоинство, - сказал Гладковский.

- Постановление суда, с которым мы не согласны, но мы его выполнили, залог внесен, все процедурные документы оформлены... Будем дальше выполнять другие части постановления суда, а именно нужно сдать паспорта... – рассказал адвокат Гладковского.

Адвокат Руслан Волынец объяснил тот факт, что Гладковский отказался отвечать на вопросы журналистов, вероятно, плохим самочувствием свого подзащитного. Он подтвердил, что Гладковский, как сообщалось ранее, придерживается голодовки (5 день -ПН).

Волынец отметил, что Гладковскому надели электронный браслет слежения. По его словам, сторона защиты будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.

По словам Волынца, Гладковский считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям нет.

Как сообщалось, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны. 18 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

21 октября за Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов гривен.