Суд продолжает избирать меру пресечения скандальному соратнику Порошенко Гладковскому ОНЛАЙН

Олег Гладковский Высший антикоррупционный суд в субботу, 19 октября, продлажаете избирать меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны. 18 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Вечером 18 октября на судебном заседании Специализированная антикоррупционная прокуратура просил избрать Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. В то же время Двое нардепов от партии Порошенко «Европейская солидарность»: Ростислав Павленко, Максим Саврасов, а также кандидат в нардепы от этой партии Андрей Серебрянский просят отпустить Гладковского на их поруки. Адвокаты и Гладковский также попросили суд применить поруку вышеуказанных людей.

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