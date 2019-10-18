В антикоррупционном суде избирают меру пресечения скандальному соратнику Порошенко Гладковскому ОНЛАЙН

Олег Гладковский Высший антикоррупционный суд вечером 18 октября начал избирать меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны. 18 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие считает, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости «МАЗ 6317» («Богдан 6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс». В результате таких действий государству нанесен более 10,62 миллионов гривен убытков.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тысячи долларов (за 2016), 63 тысячи долларов (за 2017) и 47,5 тысячи долларов (за 2018).

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21:09 Прокурор сообщил, что Гладковский проявлял «нестандартное поведение» и намеревался покинуть страну именно с целью уклонения от следствия. Также он подчеркнул, что у Главдковского есть зарубежное жилье, активы в оффшорных зонах. Поэтому он считает, что детективы НАБУ вынуждены были задержать Гладковского.

20:48 Адвокаты Гладковского считают, что их клиента задержали незаконно.

20:32 Гладковского поместили в стеклянном боксе в зале судебных заседаний. Суд начал заседание и подозреваемому разъяснили его права.