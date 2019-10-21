За скандального соратника Порошенко Гладковского внесли залог в 10 миллионов гривен

За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает «112 Украина».

Адвокат Гладковского Руслан Волынец в комментарии изданию сообщил, что залог уже внесен и сейчас выполняются определенные процедурные вопросы, связанные с выходом подозреваемого под залог.

- Пока не известно, когда точно выйдет Гладковский. По словам адвоката, это может произойти и через час или через пару часов, возможно, даже и завтра, - добавила журналист.

Как сообщалось, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны. 18 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.