В «Слуге народа» заявили, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста

Глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста.

Об этом она рассказала в интервью «Экономической правде».

- Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии.

- Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию, - отметила депутат.

По ее словам, «наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше».

- Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц. Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста. Например, Япония говорит о 72 годах. - Мы не Япония. - Мы уже почти как Япония. Спросите Пенсионный фонд, они вам скажут. Для пенсионной системы ориентиром является продолжительность жизни людей, достигших пенсионного возраста, то есть, сколько они живут с момента выхода на пенсию до смерти, - говорит Третьякова.

Она сообщила, что сейчас в Украине 11,3 миллиона пенсионеров. Также депутат отметила, что дефицита Пенсионного фонда не избежать.

- Дефицит ПФ при нынешних параметрах системы и нашем отношении к пенсионному возрасту не исчезнет никогда. Я этого не говорила 15 лет назад и не говорю сейчас. С нашими политиками-популистами мы очень опрометчиво берем на себя социальные обязательства, которые работники не могут оплатить своими налогами.

- Мы изменили политэкономическую платформу, но не изменили социальную политику. Из года в год политики набирают горы обязательств. Благодаря сладким обещаниям люди их выбирают. В результате государство не может выполнить эти обещания, но все боятся от них отказаться. Такое поведение у нас еще с советских времен… К сожалению, тот, кто приходит и честно говорит, что нужно менять систему и жить по возможностям, не пользуется популярностью. А декоммунизацию в социальной политике начинать нужно, - отметила Третьякова.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии получают 27% населения при 25% наемных работников.