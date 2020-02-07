В Николаеве патрульные задержали парня с 30 «закладками» каннабиса

В Николаеве 6 февраля патрульные обнаружили у 18-летнего парня свертки с наркотиками.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 11:00 внимание патрульного экипажа привлек мужчина, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения и пытался скрыться в соседнем дворе. Но избежать встречи со патрульными ему не удалось.

Во время общения с полицейскими гражданин заметно нервничал и не мог объяснить, что он здесь делает. Во время проведения поверхностной проверки у него обнаружили около 30 свертков, перемотанных изолентой.

Как пояснил 18-летний парень, в свертках находится наркотическое вещество каннабис.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения данного вещества и дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, как на Николаевщине отдали под суд «закладчиков», у которых нашли наркотики на миллион гривен – им грозит до 12 лет тюрьмы.