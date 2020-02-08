На Николаевщине водителя «маршрутки» за вождение с фальшивыми правами оштрафовали на 520 гривен

Суд наказал штрафом в 510 гривен водителя пассажирского микроавтобуса за использование фальшивого водительского удостоверения, которое позволяло ему управлять таким транспортом.

Об этом свидетельствует приговор Новоодесского районного суда Николаевской области.

Патрульные остановили «Mersedes-Benz Sprinter» еще 20 апреля 2018 года на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» неподалеку от села Гурьевка Новоодесского района. Как основание для перевозки пассажиров на транспортных средствах он предоставил водительское удостоверение, в котором было указано о наличии соответствующей категории «D». Документы были с признаками подделки.

В суде мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в законный способ получил водительское удостоверение в 2008 году. Но в 2011 году для работы в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси ему понадобилась категория «D». Он нашел подобную услугу в интернете и там же заказал за деньги у незнакомых людей новые права с необходимой ему категорией.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 гривен.

Также с него взыскали 1144 гривен за траты на проведение экспертизы документов.

Напомним, что летом 2018 года произошло ряд ДТП с участием пассажирских автобусов, в которых пострадали десятки граждан. После этого в Мининфраструктуры заявили о намерени запретить автобусам выходить на рейс без ремней безопасности для пассажиров, запретить использование автобусов, переоборудованных с грузовых автомобилей. Также после смертельных ДТП на Николаевщине и Житомирщине в МВД заявили о ужесточении контроля скорости и увеличении количества постов на дорогах. Кроме того последовал ряд проверок пассажирских перевозчиков.