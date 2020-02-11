В Киевской области полиция изъяла у мужчины 84 килограмма каннабиса на два миллиона гривен

Киевские полицейские обнаружили у мужчины каннабис стоимостью около двух миллионов гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Во время проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали мужчину за хранение и сбыт наркотиков.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины, после получения разрешения суда, следователи провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Киевской области.

В доме обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет почти два миллиона гривен.

42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как на Киевщине СБУ ликвидировала нарколабораторию, организованную экс-полицейскими. У них изъяли «товара» почти на 5 миллионов гривен.