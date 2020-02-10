Жителю Николаевщины повесили на ворота гранату

Неизвестные прикрепили боевую гранату на ворота жителя Братского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

10 февраля около 07:25 в дежурную часть Братского отдела полиции обратился 50-летний местный житель с сообщением о том, что на воротах его домовладения висит граната.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые действительно обнаружили боеприпас. По предварительному заключению специалистов, опасная находка является гранатой РГД-5 с боевым запалом.

Сейчас гранату взрывотехники изъяли и направили на экспертное исследование.

Следственным отделением Братского отдела полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Продолжается следствие.

Напомним, как в Николаеве нашли на улице привязанную к палке гранату без чеки.