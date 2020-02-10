В Николаеве на площади Победы мужчина украл у спящей девушки телефон – и попался на камеры наблюдения

Скриншот с видео В Николаеве ранним утром понедельника, 10 февраля, на площади Победы мужчина украл у девушки мобильный телефон.

Соответствующие видеозаписи были присланы на почту «Преступности.НЕТ».

На видео можно заметить, как ближе к 6 утра мужчина стоит возле одного из ларьков на цветочном рынке. В это же время продавец уже спала сидя за столом – возле нее лежал телефон, подключенный к зарядному устройству. Мужчина какое-то время постоял возле двери, после того, как, убедился, что девушка спит, то аккуратно приоткрыл дверь, отключил от зарядного телефон, забрал его и ушел.

Автор сообщения также отметил, что украденный телефон был новым и еще находился на гарантии.

Напомним, как 1 февраля майора полиции Антона Симакова уличили на краже во время встречи выпускников в одном из заведений. Из четырех сумок он утащил около 4,5 тысяч гривен. Когда одноклассники узнали, кто это совершил, то отказались писать заявление против бывшего школьного товарища. После публикации этой информации в ГУ Нацполиции Николаевщины уволили со службы Симакова и назначили служебное расследование.