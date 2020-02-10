В Николаеве в пятый раз из-за неявки прокурора не могут провести заседание по делу экс-замглавы ОГА Романчука

В Центральном райсуде Николаева в понедельник, 10 февраля, из-за неявки прокурора не состоялось судебное заседание по обвинению относительно бывшего заместителя Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Судья Светлана Скрипченко зачитала письмо исполняющего обязанности прокурора военной прокуратуры Южного региона, в котором говорится, что один из прокуроров находится на больничном, а второй – в отпуске. В связи с этим прокурор просил перенести заседание.

Адвокат Романчука Сергей Маркин отметил, что это письмо направленно неуполномоченным лицом, поскольку его автор не входит в группу прокуроров по этому производству, а также, что нет доказательств о причинах отсутствия прокуроров. Еще он отметил, что это не впервые, а в состав группы прокуроров, вероятно, входит больше лиц, чем двое. В связи с этим он просил признать неявку гособвинение неуважительной и отметил, что в следующий раз при подобной ситуации будет поднимать вопрос о принятии отказа прокурора от обвинения. Николай Романчук поддержал позицию адвоката.

В итоге суд отметил, что это уже пятая неявка прокурора на заседание, но поскольку рассмотрение обвинения невозможно без прокурора, то перенес заседание на 19 февраля.

Как известно, 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.