«Заходи, не бойся, ставь задачи»: Романчук заявлял, что «все вопросы» по скандальному карьеру контролировал Соколов

Михаил Соколов Процесс прохождения скандального проекта решения по выдаче разрешения на добычу камня ООО «ЭЛК-Буд» в Николаевском областном совете контролировал лично Михаил Соколов, который на тот момент был первый заместителем главы облсовета.

Он же «состыковывал» директора предприятия Максима Гламаздина с еще одним фигурантом уголовного производства, беглым экс-помощником главы облсовета Геннадием Левченко.

Об этом стало известно из разговоров Гламаздина с Соколовым, а также главным фигурантом производства, бывшим первым заместителем главы Николаевской ОГА Николая Романчука, аудиозаписи которых прослушали в ходе судебного заседания в Центральном районном суде Николаева в пятницу, 20 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, в суде продолжается рассмотрение уголовного производства по обвинению Романчука. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»), что он «требовал и получил» 90 тысяч долларов от директора ООО «ЭЛК-Буд» Максима Гламаздина за использование служебных полномочий для выдачи специального разрешения на добычу камня-ракушняка, разработку карьера в Еланецком районе.

Один из прослушанных разговоров состоялся 16 мая 2016-го года в рабочем кабинете у Романчука. В ходе него экс-вице-губернатор заявил, что о всей ситуации «поставили в известность председателя областного совета (Викторию Москаленко), чтобы она ускорила этот процесс».

- Думаю, можно свободно подходить и просить, что нужно успеть в этой сессии (облсовета 7-10 июня – ПН). Ставить задачи, - заявил при этом Романчук.

В этом же разговоре он акцентировал внимание на том, что администрация в такие вопросы не вмешивается, заявив, что все решает областной совет и все вопросы 100% непосредственно контролирует Соколов.

- Я тебя свел с человеком, который это самое. Потому в данной ситуации: заходи, не бойся, ставь задачи, - повторил Романчук, не называя фамилии.

Вместе с тем, накануне этого у Гламаздина состоялся разговор с самим Соколовым, который в свою очередь свел его с Геннадием Левченко.

Предлагаем вниманию читателя расшифрованные ключевые моменты данного разговора:

Гламаздин: Чтобы вы понимали, там район сам по себе очень-таки слабенький, инфраструктура нулевая, дороги от самого этого советского карьера нет вообще. Там придется и дорожку делать, потому что машины будут садиться. Этот ракушняк больше предназначен для отделочной плитки.

Там остатки по справке небольшие. Мы планируем около 10 миллионов инвестировать туда.

[…]

Соколов: Там добыча шахтная или открытая?

Гламаздин: Открытая.

Соколов: О, отлично. Лицензию получите?

Гламаздин: Да, я думаю без вопросов.

Соколов: Ну, друже, давайте. Мы рады инвестициям, рабочим местам, что заходит такой с соцдоговорами…

[…]

Соколов: Ну, будем держать связь. Я вас проинформирую, когда комиссия. Дайте материальчики, заносите в канцелярию.

Гламаздин: Я понял. А сроки какие?

Соколов: Если вы успеете с материалами в ближайшие 7 рабочих дней нам сбросить, то на 7 июня планируем сессию, на 7 июня вы выйдете. Но мы же должны вас еще через комиссию провести.

Гламаздин: Я же еще еланецкую сессию не прошел, райсовет.

Соколов: Летняя сессия у нас еще одна будет – конец июня, начало июля.

Гламаздин: Да, я так и планировал. Я планировал начать работать уже где-то к сентябрю.

Соколов: Так что давайте, торопитесь. Все от вас зависит.

[…]

Геннадий Левченко Соколов: Я состыкую. Вот молодой человек (показывает на Левченко - ПН). Пусть они нам сигнальчик (дадут – ПН), о том, что в Еланце прошли сессию, вот нужна будет поддержечка. Обменяйтесь. Советник главы облсовета (представил Левченко – ПН). Максим, торопись, потому что у нас вторая половина июля, август будут потеряны. Тебе за это время, даст Бог, чтобы лицензию получить и чтобы в сентябре-октябре со старта в карьер.

Гламаздин: Я уже сейчас планирую, я прохожу сессию в Еланце, еду в Киев, получаю с геологического этого заключение, там проект еще с советских времен. Это необходимая документация для подачи документов.

Соколов: Тебе в областной экологии нужно поддерживать?

Гламаздин: Да, мне нужна экология. В любом случае, я с ней столкнусь.

Соколов: Набираешь Геннадия Валентиновича (Левченко – ПН), или я, или наш первый замгубернатора Романчук.

[…]

Гламаздин: С кем я могу быть на прямой связи?

Соколов: С Геннадием Валентиновичем.

Гламаздин: И вся конкретика тогда с Геннадием Валентиновичем?

Соколов: Ну, там мы уже тогда определимся. Нам главное, чтобы были материалы.

Примечательно, что после этого разговора Гламаздин заходил в кабинет к Романчуку, который подтвердил ему, что связь ему необходимо держать с Левченко.

Как сообщалось ранее, в самом первом разговоре с Гламаздиным Романчук говорил предпринимателю, что заниматься его вопросом может и не он: «Если не я, будет другой человек, то это 100% тот человек, который согласованный и ведет переговоры».

В суде же Николай Романчук вообще отрицал, что ему известно, кто такой Левченко.

Что касается Соколова, то он всячески отнекивается, что принимал участие в коррупционной схеме.