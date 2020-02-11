На Николаевщине прокуратура вручила подозрение фермеру из-за самовольного занятия 490 гектаров государственной земли

Следователи полиции при процессуальном руководстве Николаевской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении главе одного из фермерских хозяйств за самовольное занятие трех земельных участков государственной собственности общей площадью 490 гектаров в пределах территории Белозерской сельского совета в Витовском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2019 указанное лицо, действуя вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, согласно которому право собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав, самовольно занял указанные земельные участки.

Как следствие, противоправными действиями вызвано государству ущерб в размере почти 600 тысяч гривен. Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия на земельных участках обнаружены посевы подсолнечника, которые признаны вещественным доказательством и передано для дальнейшей реализации.

Действия главы ФГ квалифицировали по части 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины («Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство»).

В ходе расследования ущерб в размере почти 600 тысяч гривен и полученная от реализации подсолнечника сумма в размере почти 2,6 миллионов гривен уплачены в бюджет.

Напомним, как во Врадиевском районе возник конфликт из-за спорного поля и на место вызывали полицию.