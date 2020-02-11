В Херсоне за серию краж в магазинах задержали «гастролеров» из Николаева

В Херсоне полиция задержала на «горячем» двух жителей Николаева, который обворовывали магазины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Объектом преступления стал магазин в Корабельном районе Херсона. Злоумышленники повредили входную дверь и проникли в помещение, в котором была установлена ​​охранная сигнализация. За считанные минуты на место прибыли сотрудники управления полиции охраны и задержали одного из злоумышленников. У него изъяли радиостанцию, перчатки, маску и фомку.

Задержанным оказался 27-летний житель города Николаева, который ранее судимый за аналогичные преступления.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на следующий день правоохранители установили личность его сообщника, который тоже оказался ранее судимым николаевцем. Оперативники задержали мужчину по месту его временного проживания - в комнате хостела в Херсоне.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники передвигались на автомобиле «Volkswagen» и на время совершения краж снимали комнаты в городе. Всего установлена ​​их причастность к совершению трех краж из магазинов на территории Херсона, из которых они похищали исключительно деньги.

Открыты уголовные производства по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Также в полицейских есть все основания считать, что задержанные причастны к аналогичным кражам на территории других областей Украины.

Напомним, как в Николаеве и Одессе полиция задержала гастролеров, которые обворовывали элитное жилье.