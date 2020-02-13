В Одессе полицейские попали на видео во время кражи скотча и инструментов при обыске предприятия

В Одессе полицейские во время обыска в помещении коммерческой структуры и решили присвоить чужую собственность.

Об этом сообщает сайт «Монитор».

20 января года следовательница Киевского отдела полиции Виктория Соколюк по согласованию с прокурором местной прокуратуры №4 Александром Гольбартом и группой других полицейских пришли с обыском на предприятие «Дес-Групп», которое специализируется по изготовлению охранных пломб. На этом предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие.

Работники предприятия лишились скотча, кусачек и набора шестигранников.

В то же время сайт сообщает, что эта фирма, где проводился обыск, является фигурантом уголовного производства. Торговая марка «Охранные пломбы GST» якобы заявила, что «Дес-Групп» изготовляет продукцию по их патенту без соответствующей лицензии.

Тогда прокуратура области сообщала, что фирма также принимала участие в осуществлении государственных закупок. Среди заказчиков такой продукции оказались, в частности, государственное предприятие «Укрпочта» и авиакомпания «МАУ». Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции по части 3 статьи 177 УК Украины.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области отреагировали на опубликованное видео.

«Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской милиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать негодные действия подобных сотрудников», – говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки. На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, как 1 февраля майора полиции Антона Симакова уличили на краже во время встречи выпускников в одном из заведений. Из четырех сумок он утащил около 4,5 тысяч гривен. Когда одноклассники узнали, кто это совершил, то отказались писать заявление против бывшего школьного товарища. После публикации этой информации в ГУ Нацполиции Николаевщины уволили со службы Симакова и назначили служебное расследование.