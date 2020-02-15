В Запорожье задержали подполковника ГСЧС, торговавшего оружием – у него изъяли несколько пистолетов

Полиция задержала начальника районного сектора Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, который подозревается в торговле оружием и боеприпасами.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Во время контрольной закупки задокументировали, что 47-летний подполковник за 15 тысяч гривен продал револьвер «Наган» без серийного номера. Револьвер он переделал под стрельбу боевыми патронами.

На основании постановления суда оперативники и спецназ КОРД провели санкционированные обыски по месту службы подполковника ГСЧС и его проживания. Они обнаружили и изъяли значительное количество стрелкового огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и комплектующих частей. Кроме этого, в служебном кабинете чиновника-спасателя обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал для связи с «клиентами».

Ему объявили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление оружия»), ему грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, пытавшегося продать патроны.