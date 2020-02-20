В США грабитель напал на кафе, единственными посетителями которого были вооруженные полицейские

В городе Элизабеттаун в США мужчина пытался ограбить ресторан быстрого питания, но ему помешали полицейские в штатском, которые там ужинали.

Об этом сообщает Louisville Metro Police Department.

Грабитель зашел в практически пустое заведение, стал требовать у кассира деньги и угрожать ему пистолетом.

Единственными посетителями были мужчина и женщина за дальним столиком. Оказалось, что это были офицеры полиции в штатском. Они достали оружие, после чего грабитель сбежал. Двое полицейских начали преследование и вскоре вместе со своими коллегами задержали злоумышленника.

«Голос Америки» сообщает, что упомянутые полицейские являются супругами.

Напомним, что ранее на Николаевщине неудачливый угонщик во время преступления разбудил автовладельца сигнализацией и забыл в машине свой телефон.